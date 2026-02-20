ОК Учет НДС в 1С 8.3 деск 2.0
Социальный вычет

ФНС уточнила, сколько нужно справок для вычета по обычному и дорогостоящему лечению

Обе суммы расходов указывают в одной справке для социального налогового вычет по НДФЛ.

В чате ФНС разъяснили, можно ли в одной справке для предоставления в налоговую за лечение одновременно указывать суммы с кодом 1 (обычное лечение) и кодом 2 (дорогостоящее лечение).

Или необходимо выписывать две разные справки, спросил налогоплательщик.

В одной справке необходимо указать обе суммы расходов, ответили налоговики

Наталья Алексеева
Страхование

Мой опыт оформления ОСАГО в Луганске: сколько заняло по времени и во сколько обошлось

Переходный период в ЛНР внес свои коррективы в жизнь каждого автомобилиста. Если раньше мы могли ездить по местным полисам или вовсе без них, то сегодня ОСАГО — это суровая необходимость и залог юридического спокойствия. Вопрос «Где сделать быстрее и без наценок?» в Луганске стоит остро.

