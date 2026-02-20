ФНС уточнила, сколько нужно справок для вычета по обычному и дорогостоящему лечению
Обе суммы расходов указывают в одной справке для социального налогового вычет по НДФЛ.
В чате ФНС разъяснили, можно ли в одной справке для предоставления в налоговую за лечение одновременно указывать суммы с кодом 1 (обычное лечение) и кодом 2 (дорогостоящее лечение).
Или необходимо выписывать две разные справки, спросил налогоплательщик.
В одной справке необходимо указать обе суммы расходов, ответили налоговики
