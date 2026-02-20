Центробанк: до конца 2026 года могут пройти первые операции с криптовалютами

Первые операции с криптовалютами биржи, брокеры и доверительные управляющие смогут провести уже в 2026 году, если успеют принять закон о цифровых валютах.

Если закон о криптовалютах будет принят, операции с цифровой валютой могут пройти уже до конца 2026 года. Об этом рассказала директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева.

«С принятием законопроекта в этом году, видим, что первые операции могут уже к концу года быть, поэтому нас ожидает достаточно динамичная повестка в этом году», — сказала Лозгачева.

В декабре 2025 года Центробанк направил Правительству концепцию регулирования криптовалют. Согласно документу, цифровую валюту будет можно покупать и продавать, но ей нельзя расплачиваться внутри страны.

Операции с криптовалютами будут проходить через биржи, брокеров и доверительных управляющих. Специальные требования появятся только для специальных депозитариев и криптообменников.