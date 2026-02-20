Центробанк: до конца 2026 года могут пройти первые операции с криптовалютами
Если закон о криптовалютах будет принят, операции с цифровой валютой могут пройти уже до конца 2026 года. Об этом рассказала директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева.
«С принятием законопроекта в этом году, видим, что первые операции могут уже к концу года быть, поэтому нас ожидает достаточно динамичная повестка в этом году», — сказала Лозгачева.
В декабре 2025 года Центробанк направил Правительству концепцию регулирования криптовалют. Согласно документу, цифровую валюту будет можно покупать и продавать, но ей нельзя расплачиваться внутри страны.
Операции с криптовалютами будут проходить через биржи, брокеров и доверительных управляющих. Специальные требования появятся только для специальных депозитариев и криптообменников.
