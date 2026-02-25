🔥 Скидка только 2 дня! Станьте финдиром с набором 3 профкурса + подписка Клерк.Премиум по цене одного курса

Чтобы освоить профессию финансового менеджера, нужны не только глубокие знания в бухгалтерии, умение работать с финансовой отчетностью, но и управленческие навыки. Одним курсом не обойтись, поэтому мы составили специальную программу обучения по цене одного курса! Успейте купить пакет консультаций, подписку и 3 профкурса со скидкой -50% до 1 марта.

Один из возможных сценариев карьерного роста бухгалтера — это переход на престижную должность финансового аналитика или финансового директора. Базовые знания у бухгалтера уже есть — знание важной документации и законодательства, умение работать в 1С и других программах для автоматизации учета и подготовки отчетности. Но чтобы перейти на следующий уровень, нужно научиться больше работать с аналитикой и прогнозами.

Согласно обзору Клерк.Работы, средняя зарплата финансового менеджера в Москве 180-250 000 руб., в регионах — 110-150 000 руб. Финансовые директоры зарабатывают в Москве 300-450 000 руб., в регионах — 180-270 000 тыс. руб.

Финансовый директор отвечает за построение финансовых моделей, анализ баланса, оборотного капитала, ведение финансовой аналитики бизнеса, оптимизацию расходов и наращивание эффективности.

Какие знания нужны, чтобы возглавить отдел бухгалтерии и вырасти до финдира

Получите комплексное обучение на нашем самом масштабном курсе профпереподготовки «Профессия Главный бухгалтер». В программе более 512 ак. часов обучения, практика на онлайн-тренажерах и симуляторе главбуха в 1С. Вы научитесь рассчитывать налоги, зарплату, взносы и налоговые вычеты, составлять бухгалтерскую и финансовую отчетность, работать с ЭДО, вести управленческий и кадровый учет.

Все необходимые навыки и soft skills, которые нужны управленцу, вы освоите на курсе профпереподготовки «Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя».

Вы научитесь собирать и анализировать данные о финансовых потоках, определять на их основе риски и перспективы роста бизнеса. Узнаете, как использовать Power BI и нейросети для работы с финмоделированием, расчетом бюджета и управлением инвестициями.

Расскажем, как автоматизировать учет, ускорить и упростить выполнение рутинных задач на курсе повышения квалификации «Excel и Google-таблицы с нуля до профи».

Вы сможете презентовать результаты работы руководителю и влиять на управленческие решения. Освоите навыки, которые помогут вам выйти за рамки бухгалтерии и сделать шаг к карьере финансового менеджера и финдира.

Цена трех курсов + годовой подписки Клерк.Премиум + консультаций на год отдельно: 130 700 руб., в одной программе: 64 900 руб.

Стать руководителем отдела или финдиром

Успейте записаться на учебу в весенней школе! Предложение действует до 1 марта.