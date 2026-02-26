🚀 Скидки до -75% на профкурсы для бухгалтеров! Старт обучения 1 марта

Налоговая реформа 2026, предстоящая отчетность... Мы знаем, как непросто начался год, поэтому хотим вас порадовать и сделать настоящий весенний подарок! Скидки до 75% на топовые курсы профпереподготовки и повышения квалификации. Обучение начинается 1 марта.

Начало 2026 года выдалось непростым. Ни времени, ни сил на сдвиги в карьере не было. Разобраться бы с тем, что уже изменилось — расчет НДС 22% на ОСНО и УСН, работа на АУСН, новые формы декларации УСН, РСВ, обновленные декларация по налогу на прибыль и на имущество, новые ФСБУ и требования к работе в 1С.

Но впереди весна, а значит, пора с новыми силами и энергией двигаться к поставленным в начале года целям. Скорее выбирайте курсы профпереподготовки и повышения квалификации со скидками до -75% и начинайте учиться 1 марта!

После завершения обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.

Вы станете профессионалом высокого уровня — без ошибок будете рассчитывать налоги, страховые взносы и выплаты работникам по правилам 2026 года, сможете составлять отчетность любой сложности, работать с кадрами, узнаете, как оптимизировать налоговую нагрузку и легко проходить налоговые проверки.

Вы актуализируете знания бухгалтерского и налогового учета, научитесь рассчитывать НДС 22%, НДФЛ и выплаты работникам по новым ставкам с 1 января 2026 года, сможете составлять отчетность любой сложности, в том числе допсоглашения 2025-2026, работать с кадрами, управлять финансами и использовать нейросети.

Вы научитесь корректно применять все ФСБУ — от «Запасов» до «Доходов» и «Расходов», отражать операции в 1С, составлять и актуализировать учетную политику. Подготовите бухгалтерскую отчетность за 2025 год по новым правилам, включая требования ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Вы научитесь рассчитывать зарплату, отпускные и больничные, оформлять пособия, премии и компенсации, составлять штатное расписание и локальные нормативные акты, вести трудовые книжки и защищать компанию от налоговых и трудовых претензий в 2026 году.

