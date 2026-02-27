Путин поручил поддержать работающих родителей
Президент до 1 декабря 2026 ждет предложения о мерах соцподдержки семей с детьми.
Владимир Путин поручил стимулировать трудоустройство и повышать доходы работающих родителей.
«Представить предложения о совершенствовании подходов к предоставлению мер социальной поддержки семьям, имеющим детей (в том числе ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка), в целях стимулирования трудоустройства родителей и повышения доходов от трудовой деятельности», — сказано в поручении по итогам пресс-конференции, опубликованном на сайте Кремля.
Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Срок выполнения — до 1 декабря 2026 года.
