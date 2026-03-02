КПП БСН моб
Назвали популярные у женщин сферы бизнеса

В Москве предпринимательницы выбирают сферы образования, медицины и красоты.

Наиболее популярными направлениями бизнеса для женщин в Москве стали сферы образования, медицины и красоты, рассказала руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Кристина Кострома.

«У нас есть три сектора, в которых наиболее представлен женский бизнес. Это, конечно же, в первую очередь, образование, второе – это индустрия красоты. <…> И, конечно, тройку закрывает медицина», — сказала чиновница.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что женщины руководят 30% малого и среднего бизнеса в Москве.

