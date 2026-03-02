Изменились правила обучения для получения водительских прав

С 1 марта 2026 количество часов увеличено, а теорию можно учить удаленно.

Новые правила обучения водителей вступили в силу с 1 марта 2026 года.

Приказ Минпросвещения от 01.07.2025 № 505, утверждает 47 новых примерных программ профессионального обучения водителей транспорта различных категорий и подкатегорий.

При обучении на права категории «B» количество обязательных часов увеличится с 38 до 42.

Также по новым правилам студенты смогут частично изучать теорию удаленно с помощью специального ПО, которое будет учитывать посещение и успеваемость,

Желающие получить права категории «C», «D» и будущие таксисты смогут проходить практику в автопарках, транспортных комбинатах и прочих организациях, ведущих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы.

Приказ вступает в силу с 1 марта 2026 года и будет действовать до 1 марта 2032 года.