Изменились правила обучения для получения водительских прав
Новые правила обучения водителей вступили в силу с 1 марта 2026 года.
Приказ Минпросвещения от 01.07.2025 № 505, утверждает 47 новых примерных программ профессионального обучения водителей транспорта различных категорий и подкатегорий.
При обучении на права категории «B» количество обязательных часов увеличится с 38 до 42.
Также по новым правилам студенты смогут частично изучать теорию удаленно с помощью специального ПО, которое будет учитывать посещение и успеваемость,
Желающие получить права категории «C», «D» и будущие таксисты смогут проходить практику в автопарках, транспортных комбинатах и прочих организациях, ведущих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы.
Приказ вступает в силу с 1 марта 2026 года и будет действовать до 1 марта 2032 года.
Автоматизация хороша, когда она настроивается для нужд компании и по желанию компании. А когда из за введения новых требований закона нам просто выкручивают руки заставляя переходить на новые программы, перенастраивать заново прекрасно выполнявшие св