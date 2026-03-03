Акция Женская сила моб
Экологический сбор

За неуплату экосбора оштрафуют в трехкратном размере

С 3 марта 2026 года действует уточненный порядок уплаты экологического сбора.

Штрафовать за неуплату в установленный срок экологического сбора теперь будут по новым правилам: с 3 марта 2026 года вступает в силу закон от 20.02.2026 №  31-ФЗ.

Новый закон устанавливает порядок расчета административного штрафа в величине, кратной сумме экосбора.

Так, ИП и юрлиц собираются штрафовать в трехкратном размере неуплаченной суммы экологического сбора, но не менее 250 тыс. для ИП и не менее 500 тыс. — для компаний.

Также будет установлена административная ответственность за нарушение порядка представления отчетности о массе товаров, упаковки, произведенных в России или ввезенных из государств ЕАЭС и отчетности о самостоятельной утилизации отходов от использования товаров.

