За неуплату экосбора оштрафуют в трехкратном размере

Штрафовать за неуплату в установленный срок экологического сбора теперь будут по новым правилам: с 3 марта 2026 года вступает в силу закон от 20.02.2026 № 31-ФЗ.

Новый закон устанавливает порядок расчета административного штрафа в величине, кратной сумме экосбора.

Так, ИП и юрлиц собираются штрафовать в трехкратном размере неуплаченной суммы экологического сбора, но не менее 250 тыс. для ИП и не менее 500 тыс. — для компаний.

Также будет установлена административная ответственность за нарушение порядка представления отчетности о массе товаров, упаковки, произведенных в России или ввезенных из государств ЕАЭС и отчетности о самостоятельной утилизации отходов от использования товаров.