Роскомнадзор не закрывал прямое подключение к иностранным VPN

РКН опроверг информацию о том, что из РФ будет нельзя подключиться к иностранным VPN-серверам.

2 марта 2026 года в сети стала распространяться информация о том, что в России больше не будет возможности прямого подключения к иностранным VPN-серверам. Однако Роскомнадзор опроверг эту информацию.

«Информация о закрытии возможности прямого подключения к иностранным серверам, сформулированная в вашем запросе, не соответствует действительности», — сказали в ведомстве.

Телеграм-каналы писали, что РКН запретит прямое подключение к иностранным серверам, поиском подобных VPN-протоколов занимается нейросеть, а затем эти узлы будут перекрыты.