Что делать, если не работает токен электронной подписи: налоговики объяснили

Если сломался носитель ЭЦП, нужно прекратить его действие и получить новую КЭП.

Налоговую службу спросили – какие дальнейшие действия, если сломался носитель ЭЦП. Нужно ли неработающую флешку принести в налоговую и выпустить новую, или ее можно выбросить и получить на новом носителе новую ЭЦП.

В случае выхода из строя токена – носителя ключей ЭП — налоговики рекомендуют лично обратиться в местную налоговую или офис доверенного лица УЦ ФНС за получением новой КЭП и прекращением действия сертификата, ключи которого хранились на старом носителе.

При обращении в ИФНС понадобится паспорт и работоспособный токен, уточнили налоговики.