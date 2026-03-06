Банк России не будет запускать новые программы поддержки малого и среднего бизнеса

Уже существующие программы для поддержки МСП будут работать, но новые меры не запустят, чтобы не поднимать ставки для других бизнесменов.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не планирует запускать новые программы поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП).

«Новых программ поддержки малого и среднего бизнеса мы как Центральный банк не планируем, но некоторые новации в регулировании уже существующих программ у нас есть», — сказала Набиуллина.

Она добавила, что новые программы поддержки за счет Центробанка приведет к тому, что для остальных предпринимателей, которые не попадают под требования, ставки кредитования окажутся выше.