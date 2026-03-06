🌍 Жители 40 стран могут зарегистрироваться в MAX

Теперь пользоваться MAX смогут жители Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Регистрация в мессенджере MAX стала доступна жителям 40 стран. Пользователи смогут отправлять сообщения и совершать звонки из Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Чтобы зарегистрироваться в мессенджере, достаточно скачать приложение, выбрать страну, ввести номер телефона и проверочный код из СМС.

«Зарегистрироваться в МАХ можно с сим-картой операторов в том числе Вьетнама, Индонезии, ОАЭ, Таиланда, Туркменистана, Турции, Кубы, Ирака и Венесуэлы», — сказано в пресс-релизе компании VK.

В ноябре 2025 года, кроме жителей России и Беларуси, возможность пользоваться MAX появилась у семи стран СНГ.