Женщины больше денег тратят на отдых и культурные удовольствия

Мужчины предпочитают платить чаще, но выбирают менее затратные варианты, тогда как женщины не скупятся на развлечения, выставки, книги и онлайн-подписки.

Средний чек в музеях и художественных галереях у женщин на 46% выше, чем у мужчин. Также они на 11% больше тратят на билеты в театр, а на концерты любимых исполнителей — на 9%.

Об этом сказано в исследовании ON Медиа и МТС Банка, результаты есть в распоряжении «Клерка».

Покупки книг в онлайн-сервисах также больше свойственны женщинам: у них в два раза больше транзакций, чем у мужчин. В офлайн-магазинах книг дамы тратят на 37% больше. Также они на 34% чаще оплачивают подписки в онлайн-кинотеатрах.

«Мужчины хотя и платят чаще, но охотнее выбирают менее затратные варианты, в то время как средние чеки у женщин больше. Прекрасная половина делает выбор в пользу более комфортных условий и интересных мероприятий», — сказано в исследовании.

Девушки от 25 до 34 лет активно покупают подписки на онлайн-кинотеатры и проводят у экранов в среднем 3,5 часа в день. На платформе КИОН 52% женской аудитории составляют пользователи 30-50 лет, еще 30% — 20-30 лет, а 11% — старше 50 лет.

Самый популярный жанр для просмотра — детская анимация, ее смотрит 30,5% женщин от 20 до 30 лет. Также в лидерах всех возрастных групп комедийные фильмы, а мелодрамы больше интересны старшей аудитории.

В лидерах по времени потребления у женской аудитории чаще оказываются популярные бестселлеры и художественная проза: «Железное пламя», «Четвертое крыло», «Завет воды», «Мастер и Маргарита», «Лес», «Зацепить 13-го», «Удержать 13-го» и «Скрытая бухта».