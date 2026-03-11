В Вологодской области собираются уничтожить все «наливайки» и точки продажи вейпов к 1 мая 2026 года

Губернатор Георгий Филимонов рассказал о планах полностью запретить работу алкомаркетов и магазинов с вейпами.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что к 1 мая 2026 года в регионе полностью ликвидируют «наливайки» и точки продажи вейпов.

«Все 610 алкомаркетов, которые работали в регионе, закрылись или перепрофилировались. Понятие "алкомаркет" на Вологодчине больше не существует, есть продуктовые магазины шаговой доступности», — написал Филимонов в своем телеграм-канале.

Также он добавил, что количество точек продаж вейпов уже сократилось с 316 до 33. «Наливаек» было 125, а осталось 57.

По данным от 5 марта 2026, потребление алкоголя в Вологодской области в январе-феврале 2026 года сократилось на 16,7% — до 1,2 л на человека против 1,44 л в том же периоде 2025 года.