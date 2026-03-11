✅ У «Клерка» новый сервис — бесплатная онлайн-бухгалтерия

Мы запустили онлайн-бухгалтерию, где можно завести несколько компаний, удобно вести их учет, выставлять и оплачивать счета.

«Клерк» запустил бесплатную онлайн-бухгалтерию, где можно завести компанию или несколько, выбрать тип налогообложения и вести учет сотрудников, номенклатуры.

Также сервис позволяет выставлять счета и сохранять их историю. Счет будет можно оплатить по QR-коду — он генерируется к каждому счету свой.

Вкладки, которые есть в сервисе онлайн-бухгалтерия от «Клерка».

Чтобы пользоваться бухгалтерией, нужно зарегистрироваться на сайте «Клерка».

В ближайшее время мы добавим закрытие счетов через УПД и другой удобный функционал. Вы можете рассказать, что бы хотели видеть в онлайн-бухгалтерии. О своих идеях пишите в комментариях!