КПП ЗП моб
🔴 Вебинар: Управленческий баланс: как бухгалтер может помочь собственнику →
Малый и средний бизнес

Больше 240 тысяч МСП появилось с начала 2026 года. Рост есть

Общее число представителей малого и среднего бизнеса превысило 6,9 млн.

В январе-феврале 2026 года в реестр МСП включили свыше 240 тыс. малых и средних предприятий. По сравнению с тем же периодом 2025 года, показатель вырос на 17% или на 34 тыс.

По данным на 10 марта 2026, общее число представителей МСП превысило 6,9 млн. За год прирост составил почти 4%.

«Драйвером роста стали предприятия в приоритетных отраслях: обрабатывающих производствах, научно-технической деятельности, туризме и логистике», — сказано на сайте Корпорации МСП.

Среди малых и средних предприятий идет тренд на увеличение среднего возраста бизнеса. В среднем он составляет 7 лет и 6 месяцев, тогда как в начале 2025 года был на месяц меньше.

По данным ККТ за 2025 год, выручка МСП составила 31,7 трлн рублей или на 7% больше, чем в 2024 году.

Автор

ТРИО
Автоматизация учета

5 предпосылок к автоматизации бизнеса: когда откладывать точно не получится

Компания может успешно работать годами, но в какой-то момент привычные процессы перестают справляться с нагрузкой. В таких ситуациях автоматизация на 1С перестает быть опцией «на будущее» и превращается в необходимость. Рассказываем о пяти ключевых предпосылках, когда откладывать внедрение точно не получится.

5 предпосылок к автоматизации бизнеса: когда откладывать точно не получится

Начать дискуссию

ГлавнаяБухСтрим