Больше 240 тысяч МСП появилось с начала 2026 года. Рост есть

В январе-феврале 2026 года в реестр МСП включили свыше 240 тыс. малых и средних предприятий. По сравнению с тем же периодом 2025 года, показатель вырос на 17% или на 34 тыс.

По данным на 10 марта 2026, общее число представителей МСП превысило 6,9 млн. За год прирост составил почти 4%.

«Драйвером роста стали предприятия в приоритетных отраслях: обрабатывающих производствах, научно-технической деятельности, туризме и логистике», — сказано на сайте Корпорации МСП.

Среди малых и средних предприятий идет тренд на увеличение среднего возраста бизнеса. В среднем он составляет 7 лет и 6 месяцев, тогда как в начале 2025 года был на месяц меньше.

По данным ККТ за 2025 год, выручка МСП составила 31,7 трлн рублей или на 7% больше, чем в 2024 году.