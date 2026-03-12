КПП ЗП моб
🔴 Вебинар: Управленческий баланс: как бухгалтер может помочь собственнику →
Необлагаемые НДФЛ доходы

🌻 ФНС разъяснила, как продавать комнатные растения и не платить НДФЛ

Доходы от продажи имущества физлиц в пределах 250 тыс. в год не облагаются налогом.

В чат ФНС обратились за консультацией: физлицо хочет разово продать на ярмарке комнатные растения.

Можно ли в этом случае применять п. 13 ст. 217 НК – об освобождении от налога продажи излишков с личных приусадебных участков, спрашивает цветовод. Или если вырастили в квартире на подоконнике – то придется платить НДФЛ или оформлять самозанятость.

Доходы от продажи иного имущества в пределах 250 тыс. рублей в год не подлежат налогообложению и декларированию, ответили налоговики.

Автор

ATR

Внедрение ERP на производстве: как понять, что подрядчик вас тормозит

Внедрение 1C:ERP на производстве — сложный и длительный процесс. В зависимости от масштабов бизнеса на реализацию проекта уходит несколько месяцев. Внедрение системы может замедлиться как на стороне подрядчика, так и заказчика. Рассказываем об основных ошибках внедрения ERP и как их избежать. 

Внедрение ERP на производстве: как понять, что подрядчик вас тормозит

Начать дискуссию

ГлавнаяБухСтрим