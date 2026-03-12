🌻 ФНС разъяснила, как продавать комнатные растения и не платить НДФЛ

Доходы от продажи имущества физлиц в пределах 250 тыс. в год не облагаются налогом.

В чат ФНС обратились за консультацией: физлицо хочет разово продать на ярмарке комнатные растения.

Можно ли в этом случае применять п. 13 ст. 217 НК – об освобождении от налога продажи излишков с личных приусадебных участков, спрашивает цветовод. Или если вырастили в квартире на подоконнике – то придется платить НДФЛ или оформлять самозанятость.

Доходы от продажи иного имущества в пределах 250 тыс. рублей в год не подлежат налогообложению и декларированию, ответили налоговики.