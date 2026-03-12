ФНС: пропадает ли право на вычет при досрочном закрытии одного из ИИС-3
По закрытому ИИС нужно восстановить ранее полученный инвестиционный налоговый вычет по НДФЛ, а по остальным счетам право на вычет не утрачивается.
Налоговую службу спросили – будет ли утрачено право на налоговый вычет по другим открытым счетам ИИС-3, если досрочно закрыть один из таких счетов.
В отношении досрочно закрытого ИИС необходимо будет восстановить ранее полученный вычет, ответили налоговики.
В отношении других ИИС-3 право на вычет в данном случае не утрачивается.
