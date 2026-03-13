На Финуслугах теперь можно заказать выписки, а также справки для госслужащих

У маркетплейса Финуслуги появился сервис, который позволяет заказывать выписки по операциям и справки для госслужащих. Эти документы можно сформировать в личном кабинете за минуту. Об этом сказано в пресс-релизе Финуслуг, он есть в распоряжении «Клерка».

В выписке по операциям есть информация о совершенных сделках, а также активах, доходах по инструментам и размере денежных средств клиентов маркетплейса. Доступный период для формирования — 1, 3, 6 или 12 месяцев. Также можно определить интервал самостоятельно. Сведения будут доступны с момента регистрации на Финуслугах.

Для госслужащих можно получить справку о наличии счетов на Финуслугах, а также сведения имущественного характера, в том числе связанные с бонусами и активами. Справка формируется за прошедший календарный год.

Сервис доступен пока только в веб-версии. В ближайших планах — добавить функционал в мобильное приложение.