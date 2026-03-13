🚕 Для многодетных могут запустить карточки поездок на такси

Если семья большая, то для поездок приходится пользоваться не одним такси, поэтому в Общественной палате предложили ввести для многодетных специальные карточки на проезд.

Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб рассказал об идее ввести специальные карточки на проезд в такси для многодетных семей.

«Я считаю, что должны быть специальные карточки для многодетных семей. Потому что иногда приходится двумя машинами такси пользоваться, если семья большая», — сказал Гриб.

Он добавил, что детский тариф не должен отличаться от обычного для взрослых.

Во всех такси будут по умолчанию бустеры для перевозки детей, что позволит устанавливать единые тарифы и исключить дискриминацию семей с детьми во время заказа такси. Также Владислав Гриб предложил ФАС обратить внимание, что некоторые такси завышают цены на поездки с детьми.