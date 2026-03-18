🏭 Число опасных загрязнений воздуха в России выросло на 41%

В 2025 году зафиксировали на 41% больше случаев высокого и экстремального загрязнения атмосферного воздуха. За год произошло 336 инцидентов.

Около 90% всех случаев пришлось на Самарскую (120 инцидентов), Оренбургскую (70) области, Красноярский край (54), Архангельскую область (26) и Забайкальский край (24).

«При этом число высоких загрязнений выросло на 97 случаев, тогда как экстремально высокие остались на уровне предыдущего года», — сказано в исследовании FinExpertiza на основе данных Росгидромета.

Несмотря на увеличение показателя загрязнений, он еще не достиг рекордного уровня 2021 года.

Воздух загрязняли такими опасными веществами, как сероводород, диоксид серы и бензапирен.