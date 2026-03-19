Что делать с процентами по депозиту, если ИП перешел с УСН на ОСНО в 2025 году

Налог на доходы с процентов по вкладам будет в налоговом уведомлении.

В ноябре 2025 года ИП утратил право на УСН и перешел на ОСНО.

Также предприниматель получает доходы с процентов по депозитам, оформленным на ИП. С начала 2025 года по октябрь проценты включал в доходы по упрощенке.

Что делать с процентами, полученными в ноябре и декабре 2025 и включать ли этот доход в 3-НДФЛ, спрашивает ИП в чате ФНС.

Налог на доходы с процентов по вкладам будет представлен в составе налогового уведомления, пояснили налоговики.