💥 Россия оказалась на втором месте из стран G20 по доступности оплаты за интернет
В рейтинге стран G20 по стоимости безлимитного интернета Россия заняла второе место. Безлимитный интернет скоростью от 60 мегабит в секунду стоит в месяц в среднем 658,6 рубля.
Дешевле только в Индии, где за связь платят около 600,4 рубля. На третьем месте Китай, где жители платят в месяц 902,7 рубля.
«Сегодня крупнейшие провайдеры — это "Ростелеком", "Эр-Телеком" и все федеральные операторы сотовой связи, их острая конкуренция и значительные инвестиции и привели к снижению стоимости доступа», — сказал аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.
Самый дорогой интернет в США (5 972 рубля), Саудовской Аравии (5 625,6), Канаде (5 106,3), Австралии (4 750) и Германии (4 035,7).
объясняется не высокой конкуренцией среди провайдеров, а отсутствием этого самого интернета)))
Значит скоро подорожает, раз публикуют такие данные