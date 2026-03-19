💥 Россия оказалась на втором месте из стран G20 по доступности оплаты за интернет

Низкая стоимость интернета объясняется высокой конкуренцией среди провайдеров. Только в Индии интернет дешевле, чем в РФ.

В рейтинге стран G20 по стоимости безлимитного интернета Россия заняла второе место. Безлимитный интернет скоростью от 60 мегабит в секунду стоит в месяц в среднем 658,6 рубля.

Дешевле только в Индии, где за связь платят около 600,4 рубля. На третьем месте Китай, где жители платят в месяц 902,7 рубля.

«Сегодня крупнейшие провайдеры — это "Ростелеком", "Эр-Телеком" и все федеральные операторы сотовой связи, их острая конкуренция и значительные инвестиции и привели к снижению стоимости доступа», — сказал аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.

Самый дорогой интернет в США (5 972 рубля), Саудовской Аравии (5 625,6), Канаде (5 106,3), Австралии (4 750) и Германии (4 035,7).

ЭДО в кадровом учете

Рейтинг сервисов КЭДО в 2026 году. ТОП лучших систем для кадрового электронного документооборота 

Публикуем сравнение популярных сервисов КЭДО с оценкой, насколько они закрывают реальные сценарии работы HR-служб. Рейтинг поможет выбрать рабочее решение под задачи бизнеса. 

Рейтинг сервисов КЭДО в 2026 году. ТОП лучших систем для кадрового электронного документооборота 

Комментарии

5
  • Ирина Е
    Специалист

    Низкая стоимость интернета

    объясняется не высокой конкуренцией среди провайдеров, а отсутствием этого самого интернета)))

  • О
    Ольга

    Значит скоро подорожает, раз публикуют такие данные

