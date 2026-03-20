Госдума хочет прикрыть лазейку в программе долгосрочных сбережений

Участники ПДС вместо долгосрочных сбережений начали инвестировать на короткий срок, получая доходность 100%. Чтобы прикрыть эту лазейку, депутаты ждут поправок об ограниченном сроке снятия средств со счета.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о том, что ждет поправки в программу долгосрочных сбережений (ПДС), которые будут касаться срока снятия средств. Предлагается, что участники софинансирования смогут вернуть вложенные средства после 1-5 лет.

«Программа долгосрочных сбережений, которая предусматривала привлечение денег в долгосрочные инвестиции, оказалось, ушлыми ребятами используется для того, чтобы инвестировать вкороткую. И при этом на этом зарабатывать. Причем еще и доначисляет государство в такие проекты — это несправедливо», — сказал Анатолий Аксаков.

По итогам девяти месяцев 2025 года участники ПДС вывели 20,31 млрд рублей, из которых 17,95 млрд — в третьем квартале, после получения софинансирования. Доходность таких вложений превысила 100%: при максимальном взносе в 36 тыс. рублей государство добавило еще столько же.