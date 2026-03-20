ФНС: как заблокировать личный кабинет, если нет доступа к Госуслугам
В чате ФНС спросили – как заблокировать личный кабинет, если нет доступа к Госуслугам.
Доступ к личному кабинету налогоплательщика прекращается в таких случаях:
выбор физлицом в ЛК опции «отказаться от пользования личным кабинетом налогоплательщика»;
поступление от физлица заявления на получение доступа с выбранным в поле «Прошу» реквизитом «3 — прекратить доступ к ЛК налогоплательщика»;
есть сведения о факте смерти физлица от органа регистрации актов гражданского состояния физлиц.
