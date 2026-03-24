Общество

Путин подписал закон о бесплатной юридической помощи беженцам

Юристы начнут бесплатно консультировать переселенцев по вопросам предоставления убежища или вступления в гражданство РФ.

Президент Владимир Путин подписал закон от 23.03.2026 № 64-ФЗ, по которому беженцы и переселенцы смогут бесплатно получать помощью юриста.

Консультации будут доступны по вопросам предоставления временного убежища, признания беженцами или вступления в российское гражданство.

Такое право на бесплатную помощь юриста уже есть у участников СВО и их близких, а также у многодетных семей.

На 1 января 2025 года, на учете стоит 216 беженцев, 326 вынужденных переселенцев и 9 867 получивших временное убежище.

Закон вступил в силу с момента официальной публикации.

