Путин подписал закон о бесплатной юридической помощи беженцам
Президент Владимир Путин подписал закон от 23.03.2026 № 64-ФЗ, по которому беженцы и переселенцы смогут бесплатно получать помощью юриста.
Консультации будут доступны по вопросам предоставления временного убежища, признания беженцами или вступления в российское гражданство.
Такое право на бесплатную помощь юриста уже есть у участников СВО и их близких, а также у многодетных семей.
На 1 января 2025 года, на учете стоит 216 беженцев, 326 вынужденных переселенцев и 9 867 получивших временное убежище.
Закон вступил в силу с момента официальной публикации.
