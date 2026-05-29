Рекламодатели переходят в «MAX»: доля мессенджера в рекламных бюджетах выросла в 56 раз в 2026 году

Доля национального мессенджера в рекламных бюджетах увеличилась до 16,9%.

Доля мессенджера «MAX» в рекламных бюджетах выросла в 56 раз с февраля по апрель 2026 года – с 0,3% до 16,9%.

Об этом говорится в совместном исследовании MaxStat.ru и Wowblogger.

«Если в феврале на площадку приходилось 0,3% бюджетов между Telegram MAX», то в марте показатель вырос до 2,8%, а в апреле достиг 16,9%», — говорится в сообщении.

Бюджеты в мессенджере при этом выросли в 6,2 раза в марте и еще в три раза – в апреле.

Рост бюджетов в денежном эквиваленте на интеграции в «MAX» составил 230% по итогам апреля относительно марта, уточнили коммерческий директор Wowblogger Анна Наумова.

По ее словам, это отражает реальное движение представителей бизнеса в сторону нового канала.