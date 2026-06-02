ФНС объяснила, как отчитаться по зарубежным счетам, если нет документов от банка
Налоговая служба пояснила, как отчитаться о движении денег по зарубежному счету, если подтверждающих документов от иностранного банка нет.
У налогоплательщика открыт счет в Сербии. Сербский банк не предоставляет никаких выписок со счетов за время пользования. Как отчитаться в этом случае, спросили в чате ФНС.
При предоставлении отчета физлицо – резидент должен обеспечить достоверность указанных в отчете сведений.
«При этом у физического лица – резидента отсутствует обязанность представлять вместе с отчетом по зарубежным счетам подтверждающие документы», — пояснили налоговики.
Отчеты заполняются на основании сведений, которыми располагает резидент.
