ФНС объяснила, как отчитаться по зарубежным счетам, если нет документов от банка

Налоговая служба пояснила, как отчитаться о движении денег по зарубежному счету, если подтверждающих документов от иностранного банка нет.

У налогоплательщика открыт счет в Сербии. Сербский банк не предоставляет никаких выписок со счетов за время пользования. Как отчитаться в этом случае, спросили в чате ФНС.

При предоставлении отчета физлицо – резидент должен обеспечить достоверность указанных в отчете сведений.

«При этом у физического лица – резидента отсутствует обязанность представлять вместе с отчетом по зарубежным счетам подтверждающие документы», — пояснили налоговики.

Отчеты заполняются на основании сведений, которыми располагает резидент.