ЦБ смягчил правила по приобретению доли в имуществе нерезидентов с 1 июля 2026

Российские резиденты смогут оплачивать доли в имуществе нерезидентов без разрешения Банка России на сумму до 30 млн рублей.

Российские резиденты с 1 июля 2026 года смогут не получать разрешение Банка России на оплату долей, вкладов и паев в имуществе нерезидентов, если сумма таких операций не более 30 млн рублей.

Для расчета лимита учитываются все операции, которые резидент провел в пользу одного юрлица - нерезидента начиная с 1 апреля 2024 года, уточнил регулятор.

Платеж можно совершить как в рублях, так и в иностранной валюте, пересчитанной по официальному курсу ЦБ на дату проведения операции.

Если сумма операций больше 30 млн – придется получить разрешение Банка России.

Такие же требования распространяются и на взносы нерезидентам по договорам простого товарищества.