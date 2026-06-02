ЦБ смягчил правила по приобретению доли в имуществе нерезидентов с 1 июля 2026
Российские резиденты с 1 июля 2026 года смогут не получать разрешение Банка России на оплату долей, вкладов и паев в имуществе нерезидентов, если сумма таких операций не более 30 млн рублей.
Для расчета лимита учитываются все операции, которые резидент провел в пользу одного юрлица - нерезидента начиная с 1 апреля 2024 года, уточнил регулятор.
Платеж можно совершить как в рублях, так и в иностранной валюте, пересчитанной по официальному курсу ЦБ на дату проведения операции.
Если сумма операций больше 30 млн – придется получить разрешение Банка России.
Такие же требования распространяются и на взносы нерезидентам по договорам простого товарищества.
