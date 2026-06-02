В 2027 году будет одна шестидневная рабочая неделя – проект Минтруда

Согласно проекту производственного календаря, в феврале 2027 года будет одна длинная рабочая неделя.

В 2027 году россиян ждет одна шестидневная рабочая неделя. Это следует из проекта производственного календаря, разработанного Минтрудом.

Так, шесть дней россияне будут работать с 15 по 20 февраля 2027 года. Выходной с субботы, 20 февраля, перенесут на понедельник, 22 февраля. Затем будет три дня отдыха – с 21 по 23 февраля.

Кроме того, в 2027 году будет еще несколько трехдневных выходных:

  • с 6 по 8 марта;

  • с 1 по 3 мая;

  • с 8 по 10 мая;

  • с 12 по 14 июня.

В ноябре россияне отдохнут четыре дня – с 4 по 7 ноября.

Также нерабочим днем будет 31 декабря 2027 года.

Ведение бизнеса

Облачные сервисы для бизнеса: какие инструменты нужны небольшой команде

Пока команда небольшая, рабочие процессы часто выстраиваются сами: часть задач обсуждают в чатах, документы пересылают файлами, переписка с клиентами ведется в почте. Но по мере роста становится сложнее держать все это под контролем. Разберем, какие облачные сервисы помогают упорядочить работу и выстроить удобный цифровой офис для небольшой команды.

