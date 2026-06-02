На Клерке появился новый бесплатный курс по бухгалтерскому учету на ОСНО

Запустили новый бесплатный курс «Основы бухгалтерского учета на ОСНО». Он подойдет начинающим бухгалтерам, специалистам, которые раньше работали на других режимах налогообложения, а также тем, кто хочет освежить базовые знания по общей системе налогообложения.

Работа на ОСНО часто вызывает вопросы даже у специалистов с опытом. Особенно когда речь заходит о НДС, первичных документах, формировании налоговой базы и связи между учетом и отчетностью.

В новом курсе «Основы бухгалтерского учета на ОСНО» разбираем:

  • основные принципы бухгалтерского учета на ОСНО;

  • базовую логику работы с НДС;

  • типовые ошибки начинающих специалистов;

  • связь между документами, учетом и отчетностью;

  • практические ситуации, которые регулярно встречаются в работе бухгалтера.

Материал подготовлен простым языком и рассчитан на тех, кто хочет понять не только отдельные правила, но и общую логику работы на ОСНО.

Курс бесплатный. Доступ открывается сразу после регистрации на сайте.

