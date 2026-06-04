Ввозить товары из стран ЕАЭС по упрощенным правилам разрешили до 31 августа 2026
Бизнес сможет ввозить товары из стран ЕАЭС по упрощенным правилам до 31 августа 2026 года. Подтверждать происхождение товара и маркировать его можно будет после ввоза в РФ.
Соответствующий указ Президента от 30.05.2026 № 362 размещен на госпортале правовой информации 30 мая 2026 года.
Для применения упрощенного порядка нужно соблюдать условия:
перевозка товаров до складов временного хранения, которые определили таможенные органы;
размещение продукции на этих складах;
нанесение маркировки и необходимой информации согласно требованиям законодательства РФ.
Также после завершения всех процедур получатели товаров обязаны проинформировать Роспотребнадзор о вводе продукции в оборот.
Начать дискуссию