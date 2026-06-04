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Импорт

Ввозить товары из стран ЕАЭС по упрощенным правилам разрешили до 31 августа 2026

Президент РФ продлил действие временного порядка подтверждения происхождения продукции.

Бизнес сможет ввозить товары из стран ЕАЭС по упрощенным правилам до 31 августа 2026 года. Подтверждать происхождение товара и маркировать его можно будет после ввоза в РФ.

Соответствующий указ Президента от 30.05.2026 № 362  размещен на госпортале правовой информации 30 мая 2026 года.

Для применения упрощенного порядка нужно соблюдать условия:

  • перевозка товаров до складов временного хранения, которые определили таможенные органы;

  • размещение продукции на этих складах;

  • нанесение маркировки и необходимой информации согласно требованиям законодательства РФ.

Также после завершения всех процедур получатели товаров обязаны проинформировать Роспотребнадзор о вводе продукции в оборот.

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