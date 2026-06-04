ФНС разъяснила, как отправить возражение об исключении юрлица из ЕГРЮЛ по почте

Возражение, подписанное директором, можно отправить почтой. Нотариальное заверение не требуется.

Компания хочет направить возражение об исключении юрлица из ЕГРЮЛ, так как это лицо – ее должник.

Можно ли отправить документ Почтой России без нотариального заверения, если возражение будет подписано директором, спросили в чате ФНС.

«Возражения против предстоящего исключения юридического лица из ЕГРЮЛ направляются в регистрирующий орган заинтересованными лицами в свободной письменной форме с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений», — ответили налоговики.

Такие возражения можно отправить в налоговую и по почте (п. 6 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ). В таком случает свидетельствование в нотариальном порядке подписи заявителя не требуется.