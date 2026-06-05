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Малый и средний бизнес

МЭР: в малом бизнесе заняты 19 млн человек – треть всех занятых в экономике страны

Сектор МСП назвали ключевым элементом для реализации государственных реформ и развития экономики.

Малый и средний бизнес насчитывает 19 млн человек, около трети всех занятых в России.

Об этом на ПМЭФ-2026 заявила замглавы Минэкономики Татьяна Илюшникова.

По ее словам, сейчас в стране насчитывается около 7 млн субъектов МСП, включая юрлица и ИП.

На фоне структурных изменений и корректировки налоговых условий растет число ИП. А число устойчивых компаний сохраняется, хотя адаптация к налоговым условиям произошла не до конца, уточнила замминистра.

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