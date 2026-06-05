Руководство Минфина в 2026 будет получать зарплату в цифровых рублях – Силуанов
Минфин переводит свое руководство на выплаты в цифровом рубле для тестирования системы и демонстрации ее преимуществ на практике.
Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов в ходе ПМЭФ-2026.
«Министерство финансов в текущем году будет выплачивать зарплату руководству в Министерстве финансов в цифровых рублях. Ряд новых строек, грантов также будут финансироваться с использованием новых расчетов, нового цифрового рубля.
Так что будем тестировать, в первую очередь, на себе. И с учетом этого показывать преимущество», — заявил министр.
Ранее об участии Банка России в тестирования цифрового рубля, говорила Эльвира Набиуллина
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