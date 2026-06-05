Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
ОК БСН
🔴 Бесплатный вебинар → Работа бухгалтера с Wildberries 🟪
Цифровой рубль

Руководство Минфина в 2026 будет получать зарплату в цифровых рублях – Силуанов

Минфин на себе протестирует цифровой рубль.

Минфин переводит свое руководство на выплаты в цифровом рубле для тестирования системы и демонстрации ее преимуществ на практике.

Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов в ходе ПМЭФ-2026.

«Министерство финансов в текущем году будет выплачивать зарплату руководству в Министерстве финансов в цифровых рублях. Ряд новых строек, грантов также будут финансироваться с использованием новых расчетов, нового цифрового рубля.

Так что будем тестировать, в первую очередь, на себе. И с учетом этого показывать преимущество», — заявил министр.

Ранее об участии Банка России в тестирования цифрового рубля, говорила Эльвира Набиуллина

Автор

Клерк Бизнес
Маркетинг

Собственное B2B-медиа внутри сильной площадки: зачем компаниям блог на «Клерке»

Первая мысль, если вы решили продвигать бизнес через контент — «срочно запускаем блог на корпоративном сайте». Это кажется логичным: своя территория, полный контроль, все материалы под рукой. Реальность же говорит об обратном. Такой блог — «склад контента», который никто не видит. Эффективнее запускать B2B-медиа там, где аудитория уже собрана, активна и дове

Собственное B2B-медиа внутри сильной площадки: зачем компаниям блог на «Клерке»
648

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка