Миронов предложил запустить рефинансирование под 2–3% годовых

Для населения можно считать доступной ставку в 10 раз ниже рыночной.

Депутат Сергей Миронов предложил создать государственную программу рефинансирования микрозаймов под 2-3% годовых.

По его мнению, ставку по таким займам нужно установить в 10 раз ниже рыночной. Программа должна работать на базе банков с госучастием и охватывать рефинансирование текущих долгов заемщиков.

Депутат подчеркнул, что инициатива принесет результат только при условии роста доходов населения. В качестве основного инструмента для этого он предложил повысить МРОТ до 60 тыс. рублей.

Это не просто поддержит людей, а простимулирует потребительский спрос и даст стимул всей экономике, разъяснил свой план Миронов.