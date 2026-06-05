Миронов предложил запустить рефинансирование под 2–3% годовых
Депутат Сергей Миронов предложил создать государственную программу рефинансирования микрозаймов под 2-3% годовых.
По его мнению, ставку по таким займам нужно установить в 10 раз ниже рыночной. Программа должна работать на базе банков с госучастием и охватывать рефинансирование текущих долгов заемщиков.
Депутат подчеркнул, что инициатива принесет результат только при условии роста доходов населения. В качестве основного инструмента для этого он предложил повысить МРОТ до 60 тыс. рублей.
Это не просто поддержит людей, а простимулирует потребительский спрос и даст стимул всей экономике, разъяснил свой план Миронов.
Начать дискуссию