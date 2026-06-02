Минцифры допустило проверку возраста пользователей на сайтах и онлайн-сервисах

Речь идет не только о сайтах, но и об онлайн-платформах, приложениях, игровых и других интернет-сервисах.

Минцифры считает одной из ближайших задач внедрение возрастной идентификации на онлайн-платформах. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев на IT-завтраке в рамках ПМЭФ.

По словам министра, платформам, вероятно, придется встраивать механизмы, которые позволяют понимать возраст пользователя. Шадаев назвал это «ближайшей повесткой» и отметил, что такой вопрос «точно встанет» перед регулятором.

Он пояснил, что Европа и многие развитые страны уже идут «по пути жестких ограничений». Речь идет не просто о формальной галочке «мне есть 18 лет», а о более надежной проверке возраста, чтобы ограничивать доступ несовершеннолетних к отдельным сервисам или функциям.

Минцифры также изучает опыт онлайн-платформ, которые уже внедряют такие механизмы. В частности, Шадаев упомянул Roblox.

Пока речь идет не о готовом законе, а о направлении, которое ведомство рассматривает как актуальное. Сроки запуска, список платформ и конкретный способ проверки возраста министр не назвал.