Перед 1 сентября могут ввести дополнительный оплачиваемый выходной

Предлагается дать родителям школьников выходной 31 августа, чтобы собрать детей в школу.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предлагает освобождать от работы в последний день перед началом учебного года родителей школьников.

День перед 1 сентября для многих семей становится одним из самых напряженных.

«Нужно докупить школьные принадлежности, подготовить форму, собрать документы, настроить ребенка на новый этап жизни. Многие родители делают это буквально ночью после рабочего дня, потому что другой возможности просто нет», — сказал депутат.

Особенно актуально это для семей первоклассников.

Но нужно соблюдать баланс интересов работников и работодателей, поэтому предлагается не вводить государственный праздник, а обсудить возможность предоставления дополнительного оплачиваемого выходного 31 августа или в последний рабочий день перед 1 сентября.

Так семьи могли бы спокойно подготовиться к началу учебного года без спешки и лишнего стресса, считает Чернышов.