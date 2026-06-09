Обновленное приложение SberBusiness снова доступно пользователям iPhone в App Store — оно называется AI dente

Мобильное приложение SberBusiness вернулось в App Store под новым названием AI dente, предоставив предпринимателям обновленный функционал, усиленную безопасность и расширенные возможности ИИ‑помощника.

Корпоративные клиенты Сбера снова могут скачать мобильное приложение SberBusiness для iOS — обновленная версия появилась в App Store под названием AI dente. Банк рекомендует пользователям, у которых установлены старые версии, обновить приложение, поскольку прежние релизы постепенно перестанут поддерживаться. Если после установки не отображается доступ к банковским сервисам, его можно активировать по специальной ссылке.

SberBusiness остается полноценным инструментом для управления финансами компании: в приложении доступны платежи и переводы, работа с зарплатными проектами и бизнес‑картами, электронный документооборот, эквайринг и другие сервисы для предпринимателей.

В новой версии реализованы дополнительные функции, включая подписание платежей по QR‑коду и расширенные возможности ИИ‑помощника на базе модели ГигаЧат. В составе Бизнес‑помощника работает более 160 ИИ‑агентов, которые консультируют по банковским и небанковским вопросам, помогают предпринимателям решать операционные задачи и подсказывают оптимальные решения для бизнеса. Также появилась возможность подключить режим АУСН.

«В актуальной версии появились новые варианты подписания платежей, расширились функции ИИ-помощника на базе ГигаЧат. Это настоящий эксперт в своем деле, который знает и понимает потребности клиента и готов прийти на помощь 24/7», — сказала старший управляющий директор — директор департамента «Бизнес-помощник» Сбербанка Анна Лоевская.

Обновленный дизайн и расширенные настройки интерфейса делают работу с приложением более удобной и интуитивной.

По данным банка, мобильное приложение ежемесячно используют 1,5 млн человек, а 662 тыс. предпринимателей заходят в него ежедневно. Каждый второй клиент работает исключительно через мобильную версию, не используя веб‑интерфейс.