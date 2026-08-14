Эксперт рассказала, почему лимит на криптовалюты может затронуть опытных инвесторов

Ограничение будет действовать для всех неквалифицированных инвесторов независимо от размера их капитала и опыта на рынке. При этом лимит устанавливается на одного посредника.

Лимит в 300 тыс. рублей на покупку криптовалют для неквалифицированных инвесторов может стать существенным ограничением в том числе для опытных участников рынка. Об этом «Клерку» рассказала старший менеджер Quattor Advisory Екатерина Алексанян.

Согласно проекту указания Банка России, неквалифицированные инвесторы смогут приобретать допущенные к публичному обращению криптовалюты на сумму до 300 тыс. рублей в год через одного посредника. Сейчас документ находится на стадии публичного обсуждения, обратила внимание эксперт.

«Это действительно очень низкое предельное ограничение для инвестиционного продукта, которое по сути является практически запретительным для широкого круга инвесторов», — считает Алексанян.

Ограничение может затронуть в том числе людей со значительным капиталом и опытом инвестирования, которые формально не соответствуют требованиям для получения статуса квалифицированного инвестора.

При этом лимит устанавливается на одного посредника, поэтому использование услуг нескольких брокеров или обменников технически позволит увеличить совокупный объем покупок, отметила эксперт.

Одновременно появление регулируемого российского рынка может сделать покупку криптовалют проще. Инвесторы смогут приобретать криптоактивы за рубли через российскую инфраструктуру, не прибегая к P2P для предварительной покупки стейблкоинов.

По мнению Алексанян, это также может снизить риски мошенничества и упростить документирование операций и налоговый учет.

При этом использование зарубежных криптобирж и кошельков новым регулированием не запрещается. Для таких операций сохраняются требования по налоговой отчетности и, в применимых случаях, отчетности по зарубежным счетам и электронным кошелькам.