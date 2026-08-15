В Ярославской области введут туристический налог с 2027 года

Налог будет действовать на всей территории региона. Власти рассчитывают получить от него более 300 млн рублей в год.

С 1 января 2027 года в Ярославской области планируют ввести туристический налог. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Налог будет действовать во всех муниципалитетах области. Ожидается, что поступления от него превысят 300 млн рублей.

«Муниципальные налоги пойдут на дороги, развитие инфраструктуры, соцподдержку», — сказал Евраев.

По итогам 2025 года Ярославскую область посетили 13,2 млн туристов — на 800 тыс. больше, чем годом ранее. Вклад туристической отрасли в экономику региона превысил 37 млрд рублей.

Ярославль и другие города области входят в туристический маршрут «Золотое кольцо России». Ярославль имеет статус его столицы.

Ранее «Клерк» писал, что с 1 января 2027 года туристический налог также начнет действовать в Саранске. Его ставка составит 1% от налоговой базы. Налог будут платить организации и ИП, предоставляющие места для временного проживания в классифицированных средствах размещения. Владельцев квартир, комнат, жилых домов и апартаментов, сдающих их туристам, налог не коснется.