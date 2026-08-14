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В России могут ввести ценз оседлости для получения маткапитала, но не для всех

Иностранцы смогут претендовать на выплату только спустя несколько лет после получения российского гражданства.

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Для получения маткапитала целесообразно установить единый подход, аналогичный правилам для единого детского пособия, считает первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Но ограничения не должны затрагивать семьи соотечественников, вернувшихся в Россию, а также религиозные семьи.

«Уже неоднократно поднимался вопрос ценза оседлости при выдаче материнского капитала. Все такие большие меры поддержки желательно должны иметь единый подход», — считает Буцкая.

В апреле 2026 года кабмин установил норму, согласно которой иностранные граждане получают право на единое пособие на детей только через пять лет после вступления в гражданство РФ.

Это требование не распространяется на жителей новых регионов, участников программы переселения соотечественников и участников СВО.

Автор

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Елена Макарова

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