В России могут ввести ценз оседлости для получения маткапитала, но не для всех

Иностранцы смогут претендовать на выплату только спустя несколько лет после получения российского гражданства.

Для получения маткапитала целесообразно установить единый подход, аналогичный правилам для единого детского пособия, считает первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Но ограничения не должны затрагивать семьи соотечественников, вернувшихся в Россию, а также религиозные семьи.

«Уже неоднократно поднимался вопрос ценза оседлости при выдаче материнского капитала. Все такие большие меры поддержки желательно должны иметь единый подход», — считает Буцкая.

В апреле 2026 года кабмин установил норму, согласно которой иностранные граждане получают право на единое пособие на детей только через пять лет после вступления в гражданство РФ.

Это требование не распространяется на жителей новых регионов, участников программы переселения соотечественников и участников СВО.