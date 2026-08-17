Преступность среди мигрантов из стран СНГ упала более чем на 40% в первой половине 2026 года

Число преступлений, совершенных иностранными гражданами, сократилось почти на 40%. МВД отмечает снижение по всем основным категориям, включая правонарушения со стороны граждан стран СНГ.

За первые шесть месяцев 2026 года в стране зарегистрировано 14 449 преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, что на 39,1% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

МВД опубликовало статистику правонарушений, совершенных иностранцами. Из общего числа преступлений 11 861 случай приходится на граждан государств — участников СНГ, что на 41,2% ниже уровня первого полугодия 2025 года. Об этом пишет ТАСС.

Также снизилось число преступлений, совершенных в отношении самих мигрантов. За отчетный период зарегистрировано 3 880 таких случаев, что на 18,2% меньше, чем за первые шесть месяцев 2025 года.