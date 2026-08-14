СПОТ и ДОПП: разбираем новые правила импорта из ЕАЭС с экспертом
При работе со СПОТ у бухгалтеров появилось немало новых нюансов и рисков ошибок. 14 августа на бесплатной встрече «Клерка» разберем ДОПП, обеспечительный платеж и другие важные моменты при импорте из ЕАЭС.
14 августа в 15:00 мск «Клерк» проведет бесплатную онлайн-встречу «ВЭД-2026: СПОТ, ДОПП и обеспечительный платеж».
Эксперт — Людмила Ганичева, аттестованный аудитор, налоговый адвокат и основатель компании «Стандарты Аудита».
За час разберет:
кому и когда нужен СПОТ;
как оформлять ДОПП;
когда возникает обеспечительный платеж и как с ним работать;
что учитывать при определении кодов ТН ВЭД;
где чаще всего ошибаются при оформлении импорта из ЕАЭС;
что бухгалтеру стоит проверить заранее, чтобы избежать проблем на таможне.
Во время встречи участники смогут задать Людмиле вопросы по конкретным поставкам и документам.
Такие встречи с практикующими экспертами «Клерк» регулярно проводит для подписчиков Клерк.Школы и Премиум. Это возможность разбирать изменения не только в формате курсов и статей, но и напрямую с экспертами.
Но встречу 14 августа мы открыли для всех, участие бесплатное.
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