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ВЭД
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СПОТ и ДОПП: разбираем новые правила импорта из ЕАЭС с экспертом

При работе со СПОТ у бухгалтеров появилось немало новых нюансов и рисков ошибок. 14 августа на бесплатной встрече «Клерка» разберем ДОПП, обеспечительный платеж и другие важные моменты при импорте из ЕАЭС.

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14 августа в 15:00 мск «Клерк» проведет бесплатную онлайн-встречу «ВЭД-2026: СПОТ, ДОПП и обеспечительный платеж».

Эксперт — Людмила Ганичева, аттестованный аудитор, налоговый адвокат и основатель компании «Стандарты Аудита».

За час разберет:

  • кому и когда нужен СПОТ;

  • как оформлять ДОПП;

  • когда возникает обеспечительный платеж и как с ним работать;

  • что учитывать при определении кодов ТН ВЭД;

  • где чаще всего ошибаются при оформлении импорта из ЕАЭС;

  • что бухгалтеру стоит проверить заранее, чтобы избежать проблем на таможне.

Во время встречи участники смогут задать Людмиле вопросы по конкретным поставкам и документам.

Такие встречи с практикующими экспертами «Клерк» регулярно проводит для подписчиков Клерк.Школы и Премиум. Это возможность разбирать изменения не только в формате курсов и статей, но и напрямую с экспертами.

Но встречу 14 августа мы открыли для всех, участие бесплатное.

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Автор

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Елена Макарова

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