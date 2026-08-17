Маткапитал в 2027 году может выйти за миллионный порог при индексации в 5,2%

Выплата на детей в 2027 году впервые может стать миллионной. Прогнозная индексация увеличит маткапитал как на первого, так и на второго ребенка.

Размер материнского капитала после индексации в 2027 году может превысить 1 млн рублей. Сумма выплаты ежегодно пересматривается с 1 февраля на основе фактического уровня инфляции за предыдущий год. Окончательные параметры повышения Росстат определит и опубликует в конце 2026 года.

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал, что при прогнозном значении индексации в 5,2% общая сумма господдержки для семей, не получавших выплату на первенца, преодолеет порог в 1 млн рублей. Также пропорционально вырастут суммы при последовательном оформлении маткапитала на первого и второго ребенка.

«Если принять прогнозное значение индексации в пределах 5,2%, то повышение может превысить 1 миллион рублей при условии, что выплата не была получена на первенца. Также увеличатся суммы при последовательном оформлении маткапитала на первого и второго ребенка соответственно», — сказал Андрей Гиринский.

В 2026 году размер маткапитала на первого ребенка составляет около 729 тысяч рублей, а доплата при рождении второго — около 234 тысяч рублей. Если семья не оформляла выплату на первого ребенка, то после рождения второго общая сумма составляет около 963 тысяч рублей.