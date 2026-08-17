Доля МСП в факторинге упала до 71% — рынок уходит в агентские схемы в 2026 году

За шесть месяцев 2026 года услуги факторинга получили 11,2 тысяч субъектов МСП, что на 8% меньше прошлого года, а доля сегмента в клиентской базе факторов упала до 71%.

Доступ МСП к факторингу продолжает сокращаться. За первое полугодие 2026 года услуги получили 11,2 тысяч субъектов против 12,2 тысяч годом ранее (‑8%).

Доля МСП в клиентской базе упала с 73% до 71%. Аналитики связывают тренд с ростом налоговой нагрузки и стагнацией доходов малого бизнеса. Об этом сказано в отчете Ассоциации факторинговых компаний (АФК).

Совокупный портфель факторов на 1 июля 2026 достиг 2,8 трлн рублей (+17% год к году). Во втором квартале рынок ускорился на 8% после слабой базы прошлого года, когда показатель снижался. За отчетный период факторы выплатили клиентам 5,6 трлн рублей (+23%), направив на финансирование на 1 трлн больше, чем годом ранее. Во втором квартале объем выплат превысил 3 трлн рублей — в 2,3 раза больше год к году.

При этом клиентская база сокращалась. Услугами факторов воспользовались 15,7 тысяч компаний (‑5%). Однако число активных клиентов во втором квартале выросло на 13%, новых — на 8%, что указывает на ротацию базы, прежде всего в сегменте МСБ.

Рынок смещается в сторону агентского факторинга: финансирование МСП идет через крупного покупателя, который заключает договор с фактором. Так, «Сберфакторинг» работает через «Интернет решения» (юрлицо Ozon), и платежи селлерам поступают от фактора, а не от маркетплейса. Это позволяет обходить жесткие требования к рисковому профилю отдельных ИП и селлеров.

Вознаграждение факторов за полугодие составило 232 млрд рублей (‑12%), из которых свыше 130 млрд пришлось на второй квартал — аналитики считают, что это отражает расширение практики взимания комиссий при выдаче финансирования.

Прогнозы на третий квартал разошлись: 45% компаний не ждут изменений спроса, 41% прогнозируют рост до 10%, 9% — рост до 25%, а 5% ожидают снижение на 10%.