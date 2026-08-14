ФНС назвала основные ошибки при заполнении ДОПП

При заполнении информации ДОПП по поставкам из Беларуси нужно указать особый признак заявителя и нулевую сумму.

ФНС рассказала о типичных ошибках при заполнении документа о предстоящей поставке (ДОПП) и объяснила, как их избежать.

В платежном поручении указывают такие реквизиты:

КБК – 182 1 04 03000 01 1000 110 «Обеспечительный платеж при ввозе товаров на территорию РФ с территории другого государства - членаЕАЭС»;

ИНН плательщика (реквизит 60) – того, чья обязанность по уплате (перечислению) налогов исполняется;

КПП плательщика (реквизит 102) – организации или обособленного подразделения;

ОКТМО (реквизит 105) – восьмизначный код ОКТМО;

статус плательщика (реквизит 101) – 01;

реквизиты 106 - 109 - 0;

назначение платежа (реквизит 24) – приводится дополнительная информация;

ИНН получателя (реквизит 61) – 7727406020;

КПП получателя (реквизит 103) – 770701001.

После округления суммы обязательного платежа сумма обеспечения должна покрывать сумму обязательного платежа в ДОПП.

Также нужно правильно отражать курс валюты и количество товара.

«При поставке из Республики Беларусь действует освобождение от внесения обеспечительного платежа до 31 октября 2026 года. Таким образом, при заполнении информации ДОПП для таких поставок необходимо указать особый признак заявителя и заполнить его суммы», — отметили налоговики.

Важно правильно заполнить три графы:

графа 1Д — код 2 (временное освобождение) или 1 (постоянная льгота);

графа 1Е — реквизиты НПА-основания (напр., Постановление № 641 для РБ);

графа 1.1 — сумма 0.

Без заполнения граф 1Д и 1Е система будет ждать обеспечения ДОПП.

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