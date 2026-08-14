Бахтин оценил возможный курс доллара при нефти Urals по $50

Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин рассказал, как цена нефти Urals на уровне $50 за баррель может отразиться на курсе рубля.

Инвестиционный стратег компании «Гарда Капитал» Александр Бахтин прокомментировал возможное влияние нефтяных цен на курс рубля. По его оценке, при стоимости российской экспортной нефти Urals около $50 за баррель доллар может торговаться в районе 90 рублей.

Эксперт отметил, что в последние недели Urals демонстрирует широкий диапазон колебаний: средняя цена в июне составила $63,5, а в начале июля опускалась до $40–41. Таким образом, уровень $50 уже не выглядит отдаленным сценарием.

Бахтин пояснил, что после 2022 года прямая зависимость курса рубля от нефтяных котировок стала менее выраженной. Сейчас более заметную роль играют ключевая ставка, операции Минфина и Центробанка, а также бюджетное правило, которое сглаживает колебания.

Кроме того, реакция валютного рынка на изменение нефтяных цен проявляется не мгновенно, а с задержкой в один-два месяца. Это связано с особенностями проведения внешнеторговых расчетов и механизмом корректировки операций Минфина на основе данных предыдущего периода.

Если цены на сырье сохранятся на пониженных уровнях в течение квартала, ослабление рубля может стать более заметным, резюмировал эксперт. При этом он добавил, что подобный сценарий в целом соответствует среднесрочным прогнозам российских банков.

Подробнее о том, как безопасно вести внешнеэкономическую деятельность в 2026 г., расскажем на курсе повышения квалификации «Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль». Вы научитесь рассчитывать налоги и пошлины, заполнять декларации, разберетесь в обновлениях таможенного и валютного законодательства.

Цена курса со скидкой 72%: 9 900 ₽ вместо 35 200 ₽. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.