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ЦБ Армении обязал банки блокировать операции с риском обхода санкций

Новые правила могут привести к дополнительным проверкам и отказам в переводах для российских граждан и компаний.

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С 12 августа банки Армении должны выявлять, приостанавливать или отклонять операции, которые могут использоваться для обхода международных санкций. Требования внесены в регламент ЦБ Армении о внутреннем контроле банков.

Проверять будут клиентов, контрагентов, бенефициаров и других участников сделки. Банки должны учитывать:

  • гражданство, место жительства и налоговое резидентство;

  • географию, валюту и маршрут платежа;

  • происхождение товаров, услуг, программного обеспечения и технологий;

  • связи с подсанкционными лицами и организациями.

Операции необходимо проверять до их проведения. При обновлении санкционных списков банк должен повторно проверить клиента в течение одного рабочего дня.

Россия в официальном документе отдельно не названа: правила распространяются на любые международные санкции. Однако на практике усиление контроля прежде всего затронет операции, связанные с российскими гражданами, компаниями и банками.

Дата публикации: 14.08.2026, 23:37

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