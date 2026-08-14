ЦБ Армении обязал банки блокировать операции с риском обхода санкций

С 12 августа банки Армении должны выявлять, приостанавливать или отклонять операции, которые могут использоваться для обхода международных санкций. Требования внесены в регламент ЦБ Армении о внутреннем контроле банков.
Проверять будут клиентов, контрагентов, бенефициаров и других участников сделки. Банки должны учитывать:
гражданство, место жительства и налоговое резидентство;
географию, валюту и маршрут платежа;
происхождение товаров, услуг, программного обеспечения и технологий;
связи с подсанкционными лицами и организациями.
Операции необходимо проверять до их проведения. При обновлении санкционных списков банк должен повторно проверить клиента в течение одного рабочего дня.
Россия в официальном документе отдельно не названа: правила распространяются на любые международные санкции. Однако на практике усиление контроля прежде всего затронет операции, связанные с российскими гражданами, компаниями и банками.
Начать дискуссию