ЦБ Армении обязал банки блокировать операции с риском обхода санкций

Новые правила могут привести к дополнительным проверкам и отказам в переводах для российских граждан и компаний.

С 12 августа банки Армении должны выявлять, приостанавливать или отклонять операции, которые могут использоваться для обхода международных санкций. Требования внесены в регламент ЦБ Армении о внутреннем контроле банков.

Проверять будут клиентов, контрагентов, бенефициаров и других участников сделки. Банки должны учитывать:

гражданство, место жительства и налоговое резидентство;

географию, валюту и маршрут платежа;

происхождение товаров, услуг, программного обеспечения и технологий;

связи с подсанкционными лицами и организациями.

Операции необходимо проверять до их проведения. При обновлении санкционных списков банк должен повторно проверить клиента в течение одного рабочего дня.

Россия в официальном документе отдельно не названа: правила распространяются на любые международные санкции. Однако на практике усиление контроля прежде всего затронет операции, связанные с российскими гражданами, компаниями и банками.