Депутат предложил заменить латинскую букву «P» на русскую на знаках парковки

Депутат от фракции ЛДПР Каплан Панеш заявил, что использование латинской буквы «P» для обозначения парковочных мест не соответствует современным требованиям к оформлению вывесок и указателей. По его словам, дорожные знаки должны содержать кириллицу, так как они являются частью публичного пространства.
«На дорожных знаках до сих пор используется латинская буква "P" для обозначения парковки — от английского parking. А ведь в русском языке есть своя, родная буква "П". Пора заменить латиницу на кириллицу на всех дорожных знаках, обозначающих парковку.
Это логичное продолжение политики укрепления русского языка и его символов», — пояснил парламентарий.
По его мнению, замена буквы не повлияет на узнаваемость знака для водителей, так как его форма и цветовая гамма останутся прежними.
Международное значение обозначения сохранится, при этом визуальный облик знаков станет более соответствующим национальной культуре.
Комментарии3
на последней неделе функционирования этого созыва он наконец-то вспомнил что он депутат?
Чёт до весны этого года подобной фамилии и не отсвечивало нигде!
окончательно отгораживаемся от мировой общественности
А чего так скромно? Почему только про "Р"? Надо было сразу из пушки бить, про "STOP" орать.
На самом деле, это просто сотрясание воздуха. Росстандарт уже писал об этом. Россия является участницей Конвенции о дорожных знаках и сигналах, поэтому все эти "STOP", "WC", "P" менять вряд ли будут.
Хотя в других странах используют и надписи на своих языках, арабы и турки точно, в Квебеке "ARRÊT", хотя во Франции привычное "STOP".