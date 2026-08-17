Депутат предложил заменить латинскую букву «P» на русскую на знаках парковки

Инициатива направлена на популяризацию русского языка и укрепление национальной идентичности в публичном пространстве.

Депутат от фракции ЛДПР Каплан Панеш заявил, что использование латинской буквы «P» для обозначения парковочных мест не соответствует современным требованиям к оформлению вывесок и указателей. По его словам, дорожные знаки должны содержать кириллицу, так как они являются частью публичного пространства.

«На дорожных знаках до сих пор используется латинская буква "P" для обозначения парковки — от английского parking. А ведь в русском языке есть своя, родная буква "П". Пора заменить латиницу на кириллицу на всех дорожных знаках, обозначающих парковку. Это логичное продолжение политики укрепления русского языка и его символов», — пояснил парламентарий.

По его мнению, замена буквы не повлияет на узнаваемость знака для водителей, так как его форма и цветовая гамма останутся прежними.

Международное значение обозначения сохранится, при этом визуальный облик знаков станет более соответствующим национальной культуре.